В Петербурге спасатели прибыли к многоэтажке, где на карнизе 17 этажа стоит человек
Осень – время обострений у людей с неустойчивой психикой. Возможно, что по этой причине утром 17 октября на карниз 17 этажа многоквартирного дома на улице Капитана Грищенко в Красносельском районе Петербурга вылез человек.
- Утро в «Балтийской Жемчужине». Прогулка за перилами балкона на 17 этаже
Спасатели на месте, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам очевидцев, неизвестный человек перелез через ограждение балкона лестничной клетки одного из высотных корпусов дома и стоял спиной к улице, пока на место не прибыли экстренные службы.
Причины такого странного поступка неизвестны, однако в комментариях пользователи мрачно шутят об ипотеке и нагнавшем мистические мысли утреннем тумане.
Пока финал истории с экстремалом, решившим прогуляться по карнизу 17 этажа, остается открытым. Новой информации о ЧП не поступало.