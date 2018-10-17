В Петербурге спасатели прибыли к многоэтажке, где на карнизе 17 этажа стоит человек

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-17T10:59:12+03:00

В ЖК "Балтийская жемчужина" на карнизе 17 этажа стоит человек. Фото: vk.com/spb_today

К месту инцидента в ЖК «Балтийская жемчужина» стягиваются и другие экстренные службы

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Осень – время обострений у людей с неустойчивой психикой. Возможно, что по этой причине утром 17 октября на карниз 17 этажа многоквартирного дома на улице Капитана Грищенко в Красносельском районе Петербурга вылез человек.

- Утро в «Балтийской Жемчужине». Прогулка за перилами балкона на 17 этаже

Спасатели на месте, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, неизвестный человек перелез через ограждение балкона лестничной клетки одного из высотных корпусов дома и стоял спиной к улице, пока на место не прибыли экстренные службы.

Причины такого странного поступка неизвестны, однако в комментариях пользователи мрачно шутят об ипотеке и нагнавшем мистические мысли утреннем тумане.

Пока финал истории с экстремалом, решившим прогуляться по карнизу 17 этажа, остается открытым. Новой информации о ЧП не поступало.