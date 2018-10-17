Все кредиты Компании Л1 погашены

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-17T12:26:39+03:00

10 октября Компания Л1 в полном объеме выполнила все свои обязательства по кредитному договору с ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

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В результате сняты обременения с участков, находившихся в залоге у банка. На данный момент Компания не имеет кредитных обязательств перед финансовыми учреждениями.

На весну 2011 года долги Компании Л1 (тогда ЛЭК) оценивались в 4 млрд рублей. За прошедшие годы кредитная нагрузка постоянно уменьшалась, и в настоящее время она сведена к нулю.

Кроме того, за последние пять лет Компания Л1 ввела в эксплуатацию в общей сложности свыше 554 тысяч квадратных метров жилья. По объемам вводимого жилья в 2017 году Компания Л1 вошла в ТОП- 5 застройщиков Санкт-Петербурга по данным «Метриум Групп».

На данный момент компания ведет работы на четырех объектах, два из которых будут сданы до конца этого года. Это третьи, последние, очереди жилых комплексов «Премьер Палас» и «Маршал».

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