Ленобласть избавит бизнес от бюрократических издержек
Ленинградская область притягивает частные инвестиции. В регионе уже обнуляют налог на имущество для крупных инвесторов, а также снижают налог на прибыль до 13,5% на срок от 4 до 6 лет. В Пикалеве работает территория опережающего социально-экономического развития с пониженными страховыми взносами. А теперь на очереди – борьба с бюрократией.
На днях губернатор Александр Дрозденко представил в Консультативный совет по иностранным инвестициям при Правительстве России новую инициативу.
– В ближайшее время мы предложим инвесторам технологизированную схему взаимодействия, – рассказывает Александр Дрозденко. – Компании достаточно будет выбрать земельный участок или объект недвижимости и обозначить параметры проекта. Всю бюрократическую процедуру оформления документов мы возьмем на себя.
По словам главы региона, в области уже создан оптимальный бизнес-климат. Его наладили с помощью налоговых льгот, подготовки кадров, работы с инвесторами по принципу «одного окна», сети «МФЦ для бизнеса». Но бумажная волокита сводит все старания на «нет».
– Инвесторам нового типа – IT-компаниям, разработчикам программного обеспечения, инновационным предприятиям – при выборе места «приземления» важны скорость и прозрачность процессов принятия решений органами местной власти, – отметил Дрозденко. – Такие компании привыкли работать в режиме «онлайн», а не ходить по кабинетам с бумажками.
Власти Ленобласти уверены, что электронная система взаимодействия с бизнесом привлечет в регион дополнительные финансы.
КОНКРЕТНО:
12 место занимает Ленинградская область в рейтинге самых инвестиционно привлекательных регионов России
30% – ежегодный прирост инвесткапитала региона
335 млрд руб. вложили частные инвесторы в экономику области в 2017 году
200 проектов с объемом инвестиций от 300 млн до 60 млрд руб. находятся сейчас в портфеле Ленобласти
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