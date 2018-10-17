Ленобласть избавит бизнес от бюрократических издержек

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-17T12:45:52+03:00

Современные компании хотят работать в режиме «онлайн», а не ходить по кабинетам Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Ленинградская область притягивает частные инвестиции. В регионе уже обнуляют налог на имущество для крупных инвесторов, а также снижают налог на прибыль до 13,5% на срок от 4 до 6 лет. В Пикалеве работает территория опережающего социально-экономического развития с пониженными страховыми взносами. А теперь на очереди – борьба с бюрократией.

На днях губернатор Александр Дрозденко представил в Консультативный совет по иностранным инвестициям при Правительстве России новую инициативу.

– В ближайшее время мы предложим инвесторам технологизированную схему взаимодействия, – рассказывает Александр Дрозденко. – Компании достаточно будет выбрать земельный участок или объект недвижимости и обозначить параметры проекта. Всю бюрократическую процедуру оформления документов мы возьмем на себя.

По словам главы региона, в области уже создан оптимальный бизнес-климат. Его наладили с помощью налоговых льгот, подготовки кадров, работы с инвесторами по принципу «одного окна», сети «МФЦ для бизнеса». Но бумажная волокита сводит все старания на «нет».

– Инвесторам нового типа – IT-компаниям, разработчикам программного обеспечения, инновационным предприятиям – при выборе места «приземления» важны скорость и прозрачность процессов принятия решений органами местной власти, – отметил Дрозденко. – Такие компании привыкли работать в режиме «онлайн», а не ходить по кабинетам с бумажками.

Власти Ленобласти уверены, что электронная система взаимодействия с бизнесом привлечет в регион дополнительные финансы.

КОНКРЕТНО:

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