Петербург и Ленобласть вошли в топ-5 направлений для автотуризма

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-17T12:48:47+03:00

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В России все больше и больше растет число автомобилей на душу населения. И наряду с этим явлением активно развивается такой вид путешествий, как автотуризм. Один из популярных порталов для бронирования жилья провел опрос, по итогам которого были названы топ-5 направлений для поездок на авто по России.

- Первыми стали Краснодарский край и Крым, далее идет Карелия, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а замыкает пятерку Подмосковье, - сообщается на портале Tvil.ru.

Первое и второе места получили по 35 процентов голосов пользователей соцсетей, где проходил опрос. Остальные регионы получили 13, 11 и 4 процента соответственно.

Правда, стоит сказать, что с такими итогами голосования могут не согласиться жители Дальнего Востока, или Зауралья, где также много красивых мест для поездок. Тот же Алтай является очень популярным направлением для автотуризма. Перевес же европейской части России мог возникнуть из-за большего числа населения, живущего к Западу от Уральских гор.