Суд Петербурга обязал владельцев отреставрировать фасады исторического особняка

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-17T13:20:38+03:00

Здание на Кожевенной линии Васильевского острова снова должно приобрести приличный вид

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Арбтражный суд Петербурга встал на сторону комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и признал иски к владельцам исторического здания на Васильевском острове.

- Специалистами КГИОП установлено, что фасады здания «Особняк владельца», входящего в состав объекта культурного наследия «Кожевенный завод имени А.А. Парамонова» на Кожевенной линии, 1-3, литера Р, находятся в неудовлетворительном состоянии. Штукатурный слой значительно деструктирован, наблюдаются трещины и оголение кирпичной кладки, - сообщает пресс-служба комитета.

Кроме того, собственники арендаторы заменили деревянные рамы на современные металлопластиковые окна, изменив при этом расстекловку, а соответственно, и внешний вид дома. На первом этаже был расширен оконный проем, в котором поставили дверь, а к ней подвели приставное металлическое крыльцо.

Печально выглядит и натуральный камень облицовки цоколя, который разрушается на глазах.

Суд выписал двум юридическим лицам штрафы на 100 и 70 тысяч рублей, а также обязал восстановить внешний облик особняка.