2018-10-17T13:51:42+03:00
Происшествия

В Петербурге ищут мужчину, который тяжело ранил полицейского

Пострадавшего стража порядка госпитализировали в тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
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В Петербурге ищут мужчину, который тяжело ранил полицейского.В Петербурге ищут мужчину, который тяжело ранил полицейского.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Правоохранительные органы Петербурга ищут неизвестного злоумышленника, который два дня назад с ножом напал на сотрудника полиции. Пострадавшего стража порядка госпитализировали, а злоумышленника объявили в розыск.

- 15 октября 2018 у дома 3 в переулке Бойцова, неизвестный злоумышленник, из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения инспектору патрульно-постовой службы полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Раненного полицейского экстренно доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое. По факту происшествия Следственными органами петербургского управления Следкома РФ заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

Пока личность нападавшего не установлена, сам мужчина, бросившийся на ППСника с ножом, объявлен в розыск.

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