ЗакС Петербурга одобрил поправки к правилам перевода помещений из жилых в нежилые

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-17T15:27:44+03:00

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В петербургском ЗакСе поддержали поправки к проекту федерального закона о порядке перевода жилых помещений в нежилые в многоквартирных домах. Законопроект предлагает для этой процедуры ввести протокол общего собрания собственников.

– Он должен содержать решение о согласии на такой перевод, а также письменные согласия собственников всех помещений, примыкающих к переводимому, - рассказали в пресс-службе Комитета по законодательству ЗакСа Петербурга. - Документом также предлагается установить особенности определения кворума общего собрания в зависимости от количества подъездов в доме.

Так, если в доме один подъезд, то кворум должен составлять не менее 2/3 от числа всех собственников. А если больше - то половину. Среди них при этом должны согласиться также не меньше 2/3 собственников квартир подъезда, где собираются сделать нежилое помещение.

Парламентарии Северной столицы решили внести в инициативу Госдумы несколько поправок. В частности, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок считает, что собственники жилья в праве знать, что именно будет находиться в помещении. И это должно отражаться в протоколе общего собрания.

– В мою приемную не раз обращались люди, которые рассказывали, что охотно соглашались на соседство с аптекой или магазином канцтоваров, а позднее получали на первых этажах шумные караоке-бары и забегаловки, – отметил Денис Четырбок.

Еще одно предложение – пересмотреть особенности определения кворума общего собрания. Так, согласиться на перевод помещения в нежилое должны 2/3 всех собственников, независимо от того, в каком подъезде будет находиться это помещение. Поскольку повлиять его работа может и на проживающих в других подъездах.