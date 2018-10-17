2018-10-17T16:42:18+03:00
Общество

Из-за тумана два самолета не смогли приземлиться в Пулково по расписанию

Рейсы задержали на несколько часов
Евгения МОСКВИНА
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Туманное утро не дало приземлиться двум рейсам в Пулково.Туманное утро не дало приземлиться двум рейсам в Пулково.Фото: Александр ГЛУЗ
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Утро в среду 17 октября в Северной столице выдалось туманным. При этом теплая и безветренная погода последних дней бабьего лета в городе порадовала не всех. Туман вмешался в работу петербургского аэропорта. И как минимум два утренних самолета, следовавших в Пулково, вынуждены были задержаться из-за погодных условий.

Так, рейс из московского аэропорта Внуково задержался на четыре часа. Прибыть в Петербург пассажиры из столицы должны были в 8 утра. Но, судя по табло рейсов на официальном сайте Пулково, в городе на Неве они прилетели только в 12:11. Такая же ситуация коснулась и рейса из Екатеринбурга. Приземлиться он должен был в 7:10 утра, но в Пулково пассажиры оказались только в 10:53. Оба самолета выполнили посадку на дополнительный аэродром.

Ранее «КП-Санкт-Петербург» сообщала, что 16 октября самолет по маршруту Петербург – Красноярск вынужден был совершить экстренную посадку в Сыктывкаре из-за ухудшения здоровья пассажира.

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