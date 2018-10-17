Беглов заявил о необходимости изменений в законе Петербурга о митингах

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-17T17:35:37+03:00

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Врио губернатор Северной столицы Александр Беглов на выездном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в Смольном обратился к теме митингов в Петербурге. Он заявил, что необходимо внести изменения в регулирующий их региональный закон, чтобы снизить количество правонарушений, сообщает ТАСС.

– Считаю, что нужно вносить изменения в закон Санкт-Петербурга (о митингах – прим. ред.), чтобы внести порядок, чтобы не было ни с той, ни с другой стороны нарушений, – приводит слова Александра Беглова ТАСС. – Просто надо один раз договориться, как действовать по правилам, и соблюдать эти правила – как государственной власти, так и общественным политическим организациям.

В этом вопросе поддержала врио губернатора на заседании и заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева. Александр Беглов отметил также, что предложения на тему урегулированиия митингов к нему поступают в том числе и от общественных и политических организаций.