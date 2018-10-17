Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
Председатель ЗакСобрания Северной столицы Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией в Керчи.
– От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, жителей всего нашего города выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого ужасающего, бесчеловечного преступления. Целью преступника стали мирные молодые граждане России. Ленинградцы-петербуржцы разделяют всю боль жителей Керчи, всех крымчан. Мы скорбим вместе с вами. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, – говорится в обращении Вячеслава Макарова.
Напомним, что сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв, после чего по находящимся в здании была открыта стрельба. В трагедии погибли 18 человек, еще около 50 человек пострадали. По данным полиции, подозреваемый – студент колледжа.