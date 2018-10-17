2018-10-17T19:32:07+03:00
Общество

Суд Петербурга признал банкротом совладельца «Юлмарта»

В отношении Васинкевича введена процедура реструктуризации долгов
Евгения МОСКВИНА
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Суд в Северной столице признал банкротом совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича.Суд в Северной столице признал банкротом совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал совладельца компании «Юлмарт» Михаил Васинкевича банкротом. Как сообщается в картотеке арбитражных дел, введена процедура реструктуризации долгов.

– Информация о принятом судебном акте: определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов, – цитирует ТАСС материалы дела.

Иск о банкротстве своего партнера Михаила Васинкевича подал другой совладелец «Юлмарта», Дмитрий Костыгин, еще в декабре 2017 года. Сумма требований по иску составила более четырехсот миллионов рублей. Уже год (с 11 октября 2017 года) сам Дмитрий Костыгин находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.

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На российского интернет-гиганта «Юлмарт» (выручка 2016 года составила 50 млрд. рублей) подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы признать компанию банкротом. Заседание по делу будет скоро. Разбираемся, как же он-лайн магазин до такого дошел (подробнее)

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