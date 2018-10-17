2018-10-17T19:29:58+03:00
Происшествия

В Петербурге открыли книгу соболезнований в связи с трагедией в Керчи

Оставить запись в ней горожане могут с 10 утра до 20 вечера в течение трех дней
Евгения МОСКВИНА
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На Моховой улице, 15А в Петербурге открыли книгу соболезнований в связи с трагедией в колледже в Керчи.На Моховой улице, 15А в Петербурге открыли книгу соболезнований в связи с трагедией в колледже в Керчи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Доме национальностей на Моховой улице, 15А открыли книгу соболезнований в связи с трагедией в политехническом колледже в Керчи. Там же петербуржцы организовали временный мемориал памяти погибших. Об этом сообщает Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Оставить запись в книге горожане могут в течение трех дней с 10:00 утра до 20:00 вечера.

– Книга со словами поддержки петербуржцев керчанам будет затем официально направлена в Правительство города Керчи, – добавили в пресс-службе Комитета.

Напомним, что сегодня, 17 октября, около 12 часов в политехническом колледже города Керчь в Крыму произошел подрыв самодельного взрывного устройства. После этого по находящимся в здании была открыта стрельба. В трагедии по последним данным погибли 18 человек, еще около 50 человек пострадали.

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