2018-10-17T20:02:49+03:00
Происшествия

Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи

В политехническом колледже в крымском городе 17 октября прогремел взрыв
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Врио губернатор Северной столицы выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи.Врио губернатор Северной столицы выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Петербург вместе со всей Россией скорбит о погибших в керченской трагедии. Александр Беглов выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим в политехническом колледже. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы направил телеграмму главе Республики Крым Сергею Аксенову.

– Петербуржцы с особой болью и горечью в сердце восприняли известие об ужасном преступлении, случившемся в регионе, с которым нас связывают тесные дружественные отношения. В эти тяжелые дни мы готовы оказать всю возможную помощь пострадавшим. Искренне скорбим вместе с жителями Керчи и всеми крымчанами. Выражаю глубокое сочувствие всем, кто потерял своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, – говорится в телеграмме.

В Северной столице открыли книгу соболезнований в Доме национальностей на Моховой улице, 15А. Сделать в ней запись можно с 10:00 до 20:00 в течение трех дней.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После падения пенсионерки с трапа на Московском вокзале возбудили уголовное дело
В Петербурге открыли книгу соболезнований в связи с трагедией в Керчи
Суд Петербурга признал банкротом совладельца «Юлмарта»
Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
Беглов заявил о необходимости изменений в законе Петербурга о митингах
В СПбГУ опровергли информацию о смерти студента в общежитии
Из-за тумана два самолета не смогли приземлиться в Пулково по расписанию
ЗакС Петербурга одобрил поправки к правилам перевода помещений из жилых в нежилые
В Петербурге ищут мужчину, который тяжело ранил полицейского
Суд Петербурга обязал владельцев отреставрировать фасады исторического особняка
Петербург и Ленобласть вошли в топ-5 направлений для автотуризма
Ленобласть избавит бизнес от бюрократических издержек
Все кредиты Компании Л1 погашены
В Петербурге спасатели прибыли к многоэтажке, где на карнизе 17 этажа стоит человек
Рейс из Петербурга в Красноярск экстренно сел в Сыктывкаре из-за больного пассажира
В общежитии СПбГУ нашли труп неизвестного мужчины
Петербург подал заявку на проведение итогового теннисного турнира АТР
Тропический маршрут Ботанического сада в Петербурге закроют на неделю
В Петербурге иномарка протаранила ворота церкви
Среда, 17 и четверг, 18 октября - последние теплые дни петербургской осени
С территории школы, где отравились ребята, вывезли 70 килограммов отходов с ртутью