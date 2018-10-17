Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-17T20:02:49+03:00

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Петербург вместе со всей Россией скорбит о погибших в керченской трагедии. Александр Беглов выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим в политехническом колледже. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы направил телеграмму главе Республики Крым Сергею Аксенову.

– Петербуржцы с особой болью и горечью в сердце восприняли известие об ужасном преступлении, случившемся в регионе, с которым нас связывают тесные дружественные отношения. В эти тяжелые дни мы готовы оказать всю возможную помощь пострадавшим. Искренне скорбим вместе с жителями Керчи и всеми крымчанами. Выражаю глубокое сочувствие всем, кто потерял своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, – говорится в телеграмме.

В Северной столице открыли книгу соболезнований в Доме национальностей на Моховой улице, 15А. Сделать в ней запись можно с 10:00 до 20:00 в течение трех дней.