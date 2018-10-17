2018-10-17T20:39:34+03:00
Происшествия

После падения пенсионерки с трапа на Московском вокзале возбудили уголовное дело

Пассажирка провалилась между поездом и платформой при выходе из вагона
Евгения МОСКВИНА
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Пассажирка на Московском вокзале в Петербурге провалилась между перроном и вагоном из-за съехавшего трапа.Пассажирка на Московском вокзале в Петербурге провалилась между перроном и вагоном из-за съехавшего трапа.Фото: Иван ВИСЛОВ
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После инцидента на Московском вокзале, когда пожилая женщина упала при высадке между поездом и платформой из-за съехавшего трапа, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

– В результате падения женщина получила телесные повреждения в виде ушибов. Бригадой «скорой помощи» была доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана медицинская помощь и в связи с удовлетворительным состоянием была отправлена домой, – сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Падение 65-летней женщины попало на камеры видеонаблюдения, установленные в тамбуре вагона.

Следователи уже выясняют причины произошедшего. Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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