2018-10-17T22:37:02+03:00
Происшествия

У "Черной речки" 14-летний подросток упал на металлический штык забора

Прохожие спасали парня с помощью подтяжек
Елена МОЛОДКИНА
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Вот этот штык пронзил парня в Санкт-Петербурге. Фото: Дмитрий БернерВот этот штык пронзил парня в Санкт-Петербурге. Фото: Дмитрий Бернер
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В среду 17 октября днем у станции метро "Черная речка" прохожие спасали 14-летнего парня, который перелезал забор и упал прямо на штык.

- Он сказал, хотел просто посидеть там. А в итоге спрыгнул не удачно и прямо ногой упал на штык, у него пробита артерия, - рассказывает в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте Дмитрий Бернер. - Снимали я и еще один мужчина, я не понимаю, почему нам не помогли его снять, прохожих было много.

Кстати, Дмитрию и самому-то всего 16. Но он не растерялся. Услышав крик о помощи, сразу же ринулся к пострадавшему школьнику.

Сняв парня со штыка, они увидели жуткую рану на ноге и льющуюся кровь. Вместо жгута использовали подтяжки, ими затянули ногу.

- Он сознание ещё терял, я с ним говорил, чтоб не вырубился, я же вроде правильно делал? Просто мне знакомые говорили, если человек теряет много крови, надо с ним говорить, чтобы не вырубился, - вспоминает Дмитрий.

Помогали оказывать первую помощь медики из "скорой", которая стояла у метро для вакцинации горожан. Настоящая "скорая помощь" приехала через несколько минут. Даню (так зовут пострадавшего парня) увезли в больницу.

- Надеюсь, с ним все хорошо, - говорит Дмитрий.

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