Кокорин и Мамаев просят перевести их под домашний арест

СЕГОДНЯ 23:20 2018-10-17T23:20:53+03:00

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин попросился домой. Прошение о переводе под домашний арест подали сегодня оба друга - и наш форвард, и игрок "Краснодара" Павел Мамаев.

Сейчас спортсмены находятся в "Бутырке". Защита предложила потерпевшим пойти на мировую. По словам адвоката пострадавшего чиновника Дениса Пака, к Мамаеву у него нет претензий, но о мировой говорить пока рано, пишут "Невские новости".

Напомним, уголовное дело завели после нападения футболистов на чиновника и водителя одной из телеведущих в Москве - на следующий день после матча "Зенит" - "Краснодар".

11 октября участников драки суд арестовал на два месяца.

Мать Александра Кокорина в интервью Андрею Малахову заявила, что готова сама понести наказание, лишь бы ее мальчиков, а дело завели и на Александра, и на его младшего брата, пощадили.