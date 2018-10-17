Бесхозные предметы на станциях "Нарвская" и "Международная" проверяли по часу

17 Окт. 23:48 2018-10-17T23:49:01+03:00

За пару часов до закрытия метро заработало в штатном режиме. Фото: Архив "КП"

К счастью, ничего опасного не обнаружили

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И снова в Санкт-Петербурге проверяют подозрительные предметы в метро. Вечером 17 октября закрыли сразу две станции.

- В 21:25 в связи с обнаружением бесхозного предмета закрыта "Нарвская", - сообщили в пресс-службе подземки.

Спустя еще полчала пришлось закрыть и "Международную". Там тоже нашли непонятный подозрительный пакет.

Проверяли бесхозные предметы на обеих станциях примерно по часу. Только в 22:48 метро снова заработало в штатном режиме.

К слову, сегодня днем бесхозный предмет проверяли на "Технологическом институте". Закрывали и саму станцию, и переход.

Сотрудники метрополитена и правоохранительных органов просят горожан и гостей Северной столицы быть внимательнее и не забывать свои вещи в вагонах, в переходах, в вестибюлях и на платформах метро.