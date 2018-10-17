Бесхозные предметы на станциях "Нарвская" и "Международная" проверяли по часу
И снова в Санкт-Петербурге проверяют подозрительные предметы в метро. Вечером 17 октября закрыли сразу две станции.
- В 21:25 в связи с обнаружением бесхозного предмета закрыта "Нарвская", - сообщили в пресс-службе подземки.
Спустя еще полчала пришлось закрыть и "Международную". Там тоже нашли непонятный подозрительный пакет.
Проверяли бесхозные предметы на обеих станциях примерно по часу. Только в 22:48 метро снова заработало в штатном режиме.
К слову, сегодня днем бесхозный предмет проверяли на "Технологическом институте". Закрывали и саму станцию, и переход.
Сотрудники метрополитена и правоохранительных органов просят горожан и гостей Северной столицы быть внимательнее и не забывать свои вещи в вагонах, в переходах, в вестибюлях и на платформах метро.