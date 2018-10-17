2018-10-17T23:49:01+03:00
Общество

Бесхозные предметы на станциях "Нарвская" и "Международная" проверяли по часу

К счастью, ничего опасного не обнаружили
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
За пару часов до закрытия метро заработало в штатном режиме. Фото: Архив "КП"За пару часов до закрытия метро заработало в штатном режиме. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

И снова в Санкт-Петербурге проверяют подозрительные предметы в метро. Вечером 17 октября закрыли сразу две станции.

- В 21:25 в связи с обнаружением бесхозного предмета закрыта "Нарвская", - сообщили в пресс-службе подземки.

Спустя еще полчала пришлось закрыть и "Международную". Там тоже нашли непонятный подозрительный пакет.

Проверяли бесхозные предметы на обеих станциях примерно по часу. Только в 22:48 метро снова заработало в штатном режиме.

К слову, сегодня днем бесхозный предмет проверяли на "Технологическом институте". Закрывали и саму станцию, и переход.

Сотрудники метрополитена и правоохранительных органов просят горожан и гостей Северной столицы быть внимательнее и не забывать свои вещи в вагонах, в переходах, в вестибюлях и на платформах метро.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое полицейских в Петербурге вынесли из номера отеля больше миллиона рублей
Кокорин и Мамаев просят перевести их под домашний арест
У "Черной речки" 14-летний подросток упал на металлический штык забора
После падения пенсионерки с трапа на Московском вокзале возбудили уголовное дело
Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи
В Петербурге открыли книгу соболезнований в связи с трагедией в Керчи
Суд Петербурга признал банкротом совладельца «Юлмарта»
Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
Беглов заявил о необходимости изменений в законе Петербурга о митингах
В СПбГУ опровергли информацию о смерти студента в общежитии
Из-за тумана два самолета не смогли приземлиться в Пулково по расписанию
ЗакС Петербурга одобрил поправки к правилам перевода помещений из жилых в нежилые
В Петербурге ищут мужчину, который тяжело ранил полицейского
Суд Петербурга обязал владельцев отреставрировать фасады исторического особняка
Петербург и Ленобласть вошли в топ-5 направлений для автотуризма
Ленобласть избавит бизнес от бюрократических издержек
Все кредиты Компании Л1 погашены
В Петербурге спасатели прибыли к многоэтажке, где на карнизе 17 этажа стоит человек
Рейс из Петербурга в Красноярск экстренно сел в Сыктывкаре из-за больного пассажира
В общежитии СПбГУ нашли труп неизвестного мужчины
Петербург подал заявку на проведение итогового теннисного турнира АТР
Тропический маршрут Ботанического сада в Петербурге закроют на неделю
В Петербурге иномарка протаранила ворота церкви
Среда, 17 и четверг, 18 октября - последние теплые дни петербургской осени
С территории школы, где отравились ребята, вывезли 70 килограммов отходов с ртутью