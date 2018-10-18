Двое полицейских в Петербурге вынесли из номера отеля больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 00:58 2018-10-18T00:59:20+03:00

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Двое сотрудников ГУ МВД в Санкт-Петербурге в марте этого года украли больше миллиона рублей. Да откуда! Прямо из номера отеля в Северной столице.

- Александр Скалдин и Анатолий Иващенко, 20 марта 2018 года, находясь в апарт-отеле "Yes", проникли в номер, откуда тайно похитили денежные средства, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

К слову, сейчас подсудимые уже не являются сотрудниками полиции. И Выборгский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, но Выборгский районный суд вынес постановление о домашнем аресте.