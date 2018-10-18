СЕГОДНЯ 07:46 2018-10-18T07:46:10+03:00

В четверг, 18 октября, в Петербурге будет до +14 тепла и без осадков. Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

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В Петербурге последний день «старого бабьего лета». После нескольких дней непривычного тепла, октябрь намерен отыграться за все и охладить разгулявшихся горожан. Но это будет только завтра, а сегодня, 18 октября, петербуржцы еще смогут насладиться приятной погодой.

- Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Воздух прогреется до 14 градусов выше ноля, атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

К сожалению, конец рабочей недели будет чуть «смазан» похолоданием и дождями. Если в четверг жители и гости Северной столицы еще успеют прогуляться по паркам и садам города, а также пригородов, то в пятницу этим планам помешают осадки.

Но, зато в субботу, 20-го числа, природа опять подарит сухой и солнечный день. А учитывая, что вход в Екатерининский парк Царского села и Нижний парк Петергофа сделали бесплатным, то самое время сходить туда на экскурсию.