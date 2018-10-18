На Ростральной колонне в Петербурге заметили человека-паука

СЕГОДНЯ 08:08 2018-10-18T08:08:54+03:00

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Санкт-Петербург обзавелся своим супергероем. Но пока это не человек-корюшка, или другой подходящий Северной столице образ, а банальный человек-паук из американских комиксов. По крайней мере, именно такого персонажа могли лицезреть горожане.

- На Ростральной колонне сидит человек-паук, позирует всем, - поделились наблюдениями петербуржцы в соцсетях.

Прохожие сняли видео, на котором заметно, как неизвестный человек в костюме и плаще супергероя сидит на постаменте памятника, куда, вообще-то, забираться запрещено. Периодически человек-паук вскакивает, и принимает узнаваемые позы как в кино, а затем снова садится на место.

В интернете также нашлись снимки, как этот же «герой» сидит на голове одной из статуй у подножия Ростальной колонны. Это уже совсем нехорошо, так как можно повредить историческое изваяние, что «тянет» на статью «Вандализм».