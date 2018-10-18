В Петербурге отремонтируют «Часы Лансере» на Малой Конюшенной

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-18T08:50:19+03:00

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала 11 ордеров на установку строительных лесов по нескольким городским адресам. В частности, в список попали и знаменитые «Часы Лансере», установленные на Малой Конюшенной улице.

- На срок с 11 октября 2018 года по 20 апреля 2019 года выдан ордер на установку строительных лесов и временного ограждения для выполнения работ по ремонту произведения монументального искусства «Часы Лансере», расположенного в створе Чебоксарского переулка, - сообщает пресс-служба ГАТИ

Заказчиком работ выступает петербургский комитет по благоустройству.

Кроме этого адреса, в ближайшее время в городе отреставрируют фасады Главного здания Ветеринарного института – Хирургического института – Императорской Медико-хирургической академии по адресу: улица Академика Лебедева, дом 37а, литера И, который считается объектом культурного наследия, а также фасад здания Финляндского вокзала со стороны улицы Архитектора Баранова.