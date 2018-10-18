В Петербурге ищут причину зловония, на которое жалуются на севере города

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-18T09:09:10+03:00

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Вонь, вызывающая резь в глазах и аромат, как из выгребной ямы – так описывают жители северных районов Петербурга запах, который последние два дня беспокоит горожан.

- На Мебельной улице и Лыжном переулке жуткий запах, похожий на газ. А сейчас проезжала по Оптиков, на пересечении с Туристской, так вообще ужас. Горло зажало - даже не вздохнуть, - пишет Анастасия Москвина в группе «Соседи Приморского района».

- На Пионерской, вообще последнюю неделю, к вечеру и по ночам тяжёлый химический запах. На Туристской возле котлована метро тоже вчера воняло, я думала газ какой-то. Сейчас у Кантемировского проезжал, реально жесть, в машине даже незамерзающая жидкость из 90-х так не накрывала, - вторят другие петербуржцы.

В «Водоканале», которому принадлежит очистной коллектор, пока ситуацию не комментируют, однако известно, что специалисты предприятия ищут источник резкого запаха, вызывающего тошноту и прочее недомогание.