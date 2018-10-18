СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-18T09:38:23+03:00

Александр Беглов договорился с кредиторами о снижении процентов по «Невской ратуше». Фото: ratusha.ru

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Вчера, 17 октября, в Смольном, врио губернатора Петербурга Александр Беглов проводил ряд рабочих встреч, среди которых одна была с председателем правления банка «ВТБ» Андреем Костиным. Здесь речь шла о кредите, на который была построена «Невская ратуша», в которую постепенно переезжают чиновники правительства.

- Стороны договорились о снижении ставки с 9,5 до 8,5 процентов, что позволит сэкономить бюджету Санкт-Петербурга порядка 400 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в «Невскую ратушу» должны переехать несколько комитетов петербургского правительства, а также три государственных бюджетных учреждения. Здания в центре Северной столицы, которые они занимают, город планирует сдавать в аренду и на этом заработать несколько миллиардов рублей.

Пока процесс перемещения чиновников в новый административный центр еще далек от завершения, однако, возможно, приход нового человека на пост главы Петербурга, ускорит госслужащих.