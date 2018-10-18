2018-10-18T09:57:44+03:00
Происшествия

Станция метро «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» закрыты

В подземке проверяют очередной бесхозный предмет
Петр КИБЕР
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Станция метро «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» закрыты.Станция метро «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» закрыты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В самый утренний час пик, около 9 часов утра, в петербургской подземке на проверку закрыли станцию метро «Маяковская» и переход с третьей, зеленой ветки на станцию «Площадь Восстания» первой, красной линии.

- В 08-58 вход на «Маяковскую» и переход закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Частое, к сожалению, событие не только создало неудобства спешащим на работу горожанам, но и привнесло дополнительную нервозность в настроение петербуржцев. Рядовая история с обнаружением забытой сумки или пакета, после вчерашних событий в Керчи, где студент колледжа взорвал в столовой самодельную бомбу, а после расстрелял педагогов и учащихся, не может восприниматься также беспечно.

Пока «Маяковская» остается закрытой для пассажиров, подозрительный предмет проверяют специалисты по безопасности. Людям предлагают пользоваться соседними станциями метро и наземным транспортом.

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