На Московском шоссе в Петербурге после ДТП насмерть сбили водителя

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-18T10:17:10+03:00

Мужчина вышел из своей поврежденной машины и его в темноте не заметили на дороге

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Трагедией закончилось рядовое ДТП на Московском шоссе в Петербурге. Водитель одной из машин, попавших в аварию, решил выйти и осмотреть повреждения, но угодил под колеса автомобиля, шофер которого не заметил человека из-за темноты.

- Между поселком Ленсоветовский и Шушарами авария из трех машин.

Сначала произошло ДТП с двумя автомобилями, водители вышли и стояли на проезжей части без светоотражающих жилетов, минут через 10 в них въехала третья машина, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Разбитые автомобили практически полностью перегородили проезжую часть, из-за чего на крайне оживленном шоссе мгновенно образовались огромные пробки. Водителям, ехавшим в оба направления, приходилось объезжать по обочине. В заторе стояли и рейсовые автобусы.

Само ДТП произошло сегодня, 18 октября, около 7 утра, но и через три часа ситуация не стала лучше. Более того, из-за попыток проехать, образовались несколько мелких аварий, что окончательно остановило движение. На 10:00 сервис Яндекс.Пробки показывает 9 баллов на этом участке и скорость в 5 километров в час.