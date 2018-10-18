2018-10-18T10:44:53+03:00
Спорт

Петербургский «Зенит» разгромил итальянский «Тренто» в Еврокубке

Сине-бело-голубые набросали в кольцо соперника мячей на 93 очка
Петр КИБЕР
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Петербургский «Зенит» разгромил итальянский «Тренто» в Еврокубке. Фото: БК "Зенит"Петербургский «Зенит» разгромил итальянский «Тренто» в Еврокубке. Фото: БК "Зенит"
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Петербургский «Зенит» продолжает успешное выступление в баскетбольном Кубке Европы. В прошедшем накануне, 17 октября, поединке, сине-бело-голубые в гостях переиграли итальянский клуб «Доломити Тренто». Матч закончился со счетом 60:93 в пользу команды с берегов Невы.

- После двух поражений мы просто обязаны были одержать победу. Если ты хочешь выходить в следующий раунд, то необходимо выигрывать в том числе и на выезде, - приводит слова главного тренера петербуржцев Василия Карасева пресс-служба клуба.

Наставник «Зенита» напомним, что в прошлом году итальянцы в Петербурге разгромили хозяев с перевесом в 31 очко, поэтому баскетболисты российской команды жаждали «вернуть должок». И это у них получилось. С первых минут сине-бело-голубые начали прессинговать соперника несмотря на то, что в основном составе «Зенита» не хватало четырех игроков основы.

Итогом игры стала красивая победа с перевесом в 33 очка. После этого матча петербуржцы занимают второе место в группе F с десятью набранными очками.

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