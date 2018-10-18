В Красносельском районе Петербурга нашли тело 15-летнего парня
Полиция Петербурга выясняют обстоятельства смерти 15-летнего подростка, тело которого было найдено возле дома 33 по улице Здоровцева, найденное 17 октября.
- Красносельском районе местные жители обнаружили труп подростка, лежавший возле спортивной площадки, - пишут «Невские новости».
Сразу после страшной находки, петербуржцы позвонили в полицию, которая в считанные минуты прибыла на место. Приехали и медики, которые констатировали смерть юноши.
По предварительным данным, никаких следов насилия на теле обнаружено не было. Личность погибшего уже установлена, полицейские опрашивают родных и близких подростка.
Скорее всего, смерть не носит криминального характера, однако все обстоятельства гибели подростка установят правоохранительные органы. Сейчас труп направлен на изучение в морг.