2018-10-18T11:33:25+03:00
Происшествия

В Красносельском районе Петербурга нашли тело 15-летнего парня

Трагедия произошла на улице Здоровцева
Петр КИБЕР
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В Красносельском районе Петербурга нашли тело 15-летнего парня.В Красносельском районе Петербурга нашли тело 15-летнего парня.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Полиция Петербурга выясняют обстоятельства смерти 15-летнего подростка, тело которого было найдено возле дома 33 по улице Здоровцева, найденное 17 октября.

- Красносельском районе местные жители обнаружили труп подростка, лежавший возле спортивной площадки, - пишут «Невские новости».

Сразу после страшной находки, петербуржцы позвонили в полицию, которая в считанные минуты прибыла на место. Приехали и медики, которые констатировали смерть юноши.

По предварительным данным, никаких следов насилия на теле обнаружено не было. Личность погибшего уже установлена, полицейские опрашивают родных и близких подростка.

Скорее всего, смерть не носит криминального характера, однако все обстоятельства гибели подростка установят правоохранительные органы. Сейчас труп направлен на изучение в морг.

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