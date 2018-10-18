2018-10-18T11:58:54+03:00
Общество

Смольный заявил, что мышьяка в реке Новая не было

Ранее о возможной причине массовой гибели уток сообщали городские СМИ со ссылкой на университет ИТМО
Петр КИБЕР
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Мышьяка в реке Новая не нашли. Фото: Пресс-служба администрации СПбМышьяка в реке Новая не нашли. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Комитет по природопользованию Петербурга опроверг информацию о мышьяке, который мог оказаться в водах реки Новая. Чиновники Смольного связались со специалистами университета ИТМО, на исследования которого ссылались журналисты.

- В университете подчеркнули, что исследование тушек погибших птиц ими не проводилось, а причины гибели водоплавающих птиц не выявлялись, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Те исследования, что были сделаны летом, входили в рамки учебного процесса. При этом никакого превышения норм содержания мышьяка, свинца и никеля не найдено. При этом работы по определению экологического состояния компонентов экосистем реки Новая экспертизой не являются.

Таким образом, появившаяся в городских СМИ информация о так называемых «дакхантерах» - охотниках на уток, которые могли травить птиц мышьяком, не нашла подтверждения. Пока основной причиной гибели птиц остаются сине-зеленые водоросли, выделяющие токсичные вещества. А неприятный запах давали донные отложения.

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