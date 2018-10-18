2018-10-18T13:13:16+03:00
Экономика

Ленинградская область развивает транспортные коридоры с Германией

Газ, уголь и товары из Азии – основные грузы, которые пойдут через терминалы и порты 47-го региона в Европу
Петр КИБЕР
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Ленинградская область развивает транспортные коридоры с Германией. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области.Ленинградская область развивает транспортные коридоры с Германией. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области.
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Ленинградская область продолжает активно развивать дружеские и деловые отношения с немецким партнерами из региона Мекленбург-Передняя Померания. Сейчас с визитом в Германии находится большая делегация из 47-го региона во главе с Александром Дрозденко. Одной из тем для обсуждения стали транспортные коридоры, по которым идет транзит из Азии в Европу.

- Кроме «Северного потока-2», который уже строится, мы планируем создать и «угольный поток» после появления новых мощностей в порту Приморск, - заявил на встрече с немецкими бизнесменами губернатор Ленинградской области.

Поставки угля помогут развитию порта Росток в Германии, через который топливо пойдет в Европу. Но и это лишь часть масштабных планов. Сейчас прорабатывается маршрут доставки контейнеров с товарами из Азии, которые по Северному морскому пути, транзитом через российские порты пойдут в тот же Росток, и далее на европейский континент.

Популярность маршруту должны обеспечить сокращенные сроки доставки, сэкономленные на дороге деньги и загруженные на полную мощность транспортные коридоры Ленинградской области и Мекленбурга-Передней Померании.

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