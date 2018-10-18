2018-10-18T14:38:27+03:00
Общество

Финский журналист Йохан Бекман, защищавший русских матерей, получил год условно

Кроме этого, осужденный обязан выплатить штраф в 22 тысячи евро
Петр КИБЕР
Поделиться:
Финский журналист Йохан Бекман, защищавший русских матерей, получил год условно.Финский журналист Йохан Бекман, защищавший русских матерей, получил год условно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Скандально известный финский журналист Йохан Бекман, которого в Суоми считают «агентом Москвы» за защиту матерей из России, у которых местные органы опеки отобрали детей, получил год условно и крупный штраф.

- Суд признал, что Бекман организовал интернет-травлю журналистки газеты Yle Йессики Аро, называя ее шпионом, работающим на эстонские и американские спецслужбы, - пишет финское издание Iltalehti.

Оскорбительные публикации выходили в таблоиде MV-lehti.

Изначально обвинение требовало для Йохана Бекмана 8 месяцев реального заключения, однако суд не стал отправлять журналиста и общественника за решетку, дав ему условный срок и 22 тысячи евро штрафа, которые правозащитник должен выплатить в качестве компенсации Йессике Аро.

Вместе с Бекманом был осужден и главред скандального издания MV-lehti Илья Яницкин, который получил 1 и 10 месяцев тюрьмы, а также штраф в 100 тысяч евро за свои действия

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФАС завела дело о картельном сговоре на медицинских торгах
В Петербурге с 2019 года на рубль вырастет плата за капремонт
Пять районов Петербурга не подготовили крыши к зиме
На улице Бурцева в Петербурге образовался бассейн кипятка из-за прорыва трубы
Бизнес, культура и дальнейшая дружба: Делегация из Ленобласти завершает визит в Германию
На праздники из Петербурга во Псков запустят дополнительные «Ласточки»
Ленинградская область развивает транспортные коридоры с Германией
Смольный заявил, что мышьяка в реке Новая не было
В Красносельском районе Петербурга нашли тело 15-летнего парня
Петербургский «Зенит» разгромил итальянский «Тренто» в Еврокубке
На Московском шоссе в Петербурге после ДТП насмерть сбили водителя
Станция метро «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» закрыты
Александр Беглов договорился с кредиторами о снижении процентов по «Невской ратуше»
В Петербурге ищут причину зловония, на которое жалуются на севере города
В Петербурге отремонтируют «Часы Лансере» на Малой Конюшенной
На Ростральной колонне в Петербурге заметили человека-паука
В четверг, 18 октября, в Петербурге будет до +14 тепла и без осадков
Двое полицейских в Петербурге вынесли из номера отеля больше миллиона рублей
Бесхозные предметы на станциях "Нарвская" и "Международная" проверяли по часу
Кокорин и Мамаев просят перевести их под домашний арест
У "Черной речки" 14-летний подросток упал на металлический штык забора
После падения пенсионерки с трапа на Московском вокзале возбудили уголовное дело
Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи