Финский журналист Йохан Бекман, защищавший русских матерей, получил год условно

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-18T14:38:27+03:00

Кроме этого, осужденный обязан выплатить штраф в 22 тысячи евро

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Скандально известный финский журналист Йохан Бекман, которого в Суоми считают «агентом Москвы» за защиту матерей из России, у которых местные органы опеки отобрали детей, получил год условно и крупный штраф.

- Суд признал, что Бекман организовал интернет-травлю журналистки газеты Yle Йессики Аро, называя ее шпионом, работающим на эстонские и американские спецслужбы, - пишет финское издание Iltalehti.

Оскорбительные публикации выходили в таблоиде MV-lehti.

Изначально обвинение требовало для Йохана Бекмана 8 месяцев реального заключения, однако суд не стал отправлять журналиста и общественника за решетку, дав ему условный срок и 22 тысячи евро штрафа, которые правозащитник должен выплатить в качестве компенсации Йессике Аро.

Вместе с Бекманом был осужден и главред скандального издания MV-lehti Илья Яницкин, который получил 1 и 10 месяцев тюрьмы, а также штраф в 100 тысяч евро за свои действия