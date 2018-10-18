СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-18T14:44:56+03:00

Бизнес, культура и дальнейшая дружба: Делегация из Ленобласти завершает визит в Германию. Фото: Пресс-служба губернатора Ленобласти.

Санкции санкциями, а на «земле» все попроще. Несмотря ни на что, российские и немецкие регионы продолжают вести взаимовыгодное сотрудничество

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Три дня – с 16 по 18 октября в немецком Ростоке (земля Мекленбург-Передняя Померания) жила и работала делегация из Ленинградской области. Политики, бизнесмены и общественные деятели отмечали не только 15-летие совместной дружбы регионов, но и обсуждали грядущие планы.

На встрече с предпринимателями были подтверждены и предварительные договоренности, достигнутые на Петербургском международном экономическом форуме. Так, германская компания «Кнауф» вложит 3,5 миллиарда рублей в модернизацию своего завода, расположенного в поселке Коммунар гатчинского района.

- Для меня важно было услышать, что соглашения, подписанные на ПМЭФ, исполняются, - заявил Дрозденко.

Не осталась забыта и культурная программа. Так, в Ростоке концерт классической музыки дали артисты государственного симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический».

- Многолетние дружественные связи способствуют налаживанию политического диалога, развитию экономических отношений, позволяют делиться опытом и обсуждать значимые для нас вопросы в сфере культуры, спорта, транспорта, местного самоуправления и многие другие, - сказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко на встрече с немецкой коллегой Мануэлой Швезиг.

Не обошлось, к сожалению, и без обсуждения «бойни» в Керчи, где ученик колледжа убил 20 человек. Участники российско-германского делового форума почтили память погибших минутой молчания. Как отметили Александр Дрозденко и его коллега Мануэла Швезиг, человеческий отклик на трагедии объединяет людей и стирает различия между ними.