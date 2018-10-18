2018-10-18T15:00:04+03:00
Происшествия

На улице Бурцева в Петербурге образовался бассейн кипятка из-за прорыва трубы

Горячая вода по колеса залила припаркованные машины
Петр КИБЕР
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На улице Бурцева в Петербурге образовался бассейн кипятка из-за прорыва трубы. Фото: vk.com/spb_todayНа улице Бурцева в Петербурге образовался бассейн кипятка из-за прорыва трубы. Фото: vk.com/spb_today
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Очередная коммунальная авария произошла в Санкт-Петербурге. На улице Бурцева, что в Кировском районе Северной столицы. Прямо посреди проезжей части горожане смогли лицезреть целый бассейн кипятка, в котором стояли припаркованные машины.

- А ещё ведь даже не мороз на улице, - сокрушаются местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях к посту свидетели происшествия шутят , что «тепленькая пошла», вспоминая незабвенную комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром».

Но шутки шутками, а самое неприятное в инциденте то, что рядом с разливом горячей воды оказалась школа, и детям, вышедшим с уроков, приходится обходить коммунальную аварию за несколько сот метров, что может быть опасно из-за провалов размытого грунта.

Пока место прорыва огорожено, проезд запрещен, а на адресе работают ремонтные бригады. Но припаркованные машины так и остаются стоять по колеса в воде.

Напомним, что самая страшная за последние годы авария произошла в Петербурге 28 сентября. Тогда, из-за прорыва трубы в подвальном кафе погибли два 20-летних парня.

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