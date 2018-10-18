2018-10-18T15:34:33+03:00
Общество

Пять районов Петербурга не подготовили крыши к зиме

Кронштадт готов на ноль процентов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Главная причина зимних сосулек и наледей - тепло на чердаке. Фото: Пресс-служба вице-губернатора Николая БондаренкоГлавная причина зимних сосулек и наледей - тепло на чердаке. Фото: Пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко
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Прошлой зимой, после того, как пенсионерка погибла от упавшей на нее сосульки, вице-губернатор Николай Бондаренко пообещал заместителям глав районов: не подготовите крыши к следующей зиме – будите уволены. Срок – до 31 декабря. Зима на носу, но в некоторых районах ее будто не ждут.

– На начало октября в пяти районах Петербурга крайне низкий процент комплексного выполнения работ по нормализации температурно-влажностного режима на чердаках (тепло на чердаке – причина зимних наледей и сосулек. – Прим. ред.), – сообщают в аппарате Бондаренко. – Хуже всего готов Кронштадтский район. Там выполнено ноль процентов работ, запланированных на этот год.

Крыши Невского района готовы на двенадцать процентов, в Колпино «утеплили» пятнадцать процентов чердаков, на Петроградской Стороне показатель равен восемнадцати процентам, а в Московском выполнили 21 процент от плана.

С 8 по 11 октября выборочные проверки по уже отремонтированным чердакам прошли по всему городу. Вывод неутешительный: качество работ крайне низкое.

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