2018-10-18T15:51:47+03:00
Общество

В Петербурге с 2019 года на рубль вырастет плата за капремонт

В Смольном подчеркивают: в городе и так действует самый низкий тариф в стране
Анна ПОСЛЯНОВА
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В последний раз в Петербурге размер взноса за капремонт увеличивали в 2017 годуВ последний раз в Петербурге размер взноса за капремонт увеличивали в 2017 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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На рубль за метр вырастет плата за капитальный ремонт в следующем году. Новый размер взноса Правительство Петербурга утвердило 15 октября. С начала 2019-го за каждый «квадрат» жилища собственникам придется платить от четырех до пяти рублей ежемесячно, в зависимости от типа дома.

– В связи с изменением размера минимального взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах, процент увеличения платы за жилое помещение и коммунальные услуги составит не более одного процента в отопительный период, в период без отопления – от одного до восьми процентов, – успокаивают в Жилищном комитете Петербурга.

В этом году в городе действовали размеры взносов от трех до четырех рублей за квадратный метр. В Смольном подчеркивают: они самые низкие в стране. Так, в Ленобласти платят по 5,55 рубля, в Екатеринбурге – по девять рублей, в Москве – вообще по семнадцать. Кроме того, последний раз в Петербурге размер взноса за капремонт увеличивали в 2017 году, и то на полрубля.

С запуска всеобщей копилки на ремонт жилых домов Петербурга собрали более 13,681 миллиарда рублей. В этом году собираемость составляет 97 процентов.

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