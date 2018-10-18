2018-10-18T16:04:34+03:00
Происшествия

УФАС завела дело о картельном сговоре на медицинских торгах

Тринадцать компаний в течение четырех лет выиграли двести контрактов на миллиард рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Все госконтракты заключили с минимальным снижением начальной ценыВсе госконтракты заключили с минимальным снижением начальной ценыФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Медицинское антимонопольное дело завели в культурной столице. УФАС Петербурга заподозрила тринадцать компаний города на Неве в картельном сговоре. Все – общества с ограниченной ответственностью: «Полимедсервис», «ДезФарм», «Унимедфарм», «Невская медицина», «Перспектива», «ТД «Элигос», «Импульсмед», «Мультимед», «Унимед», «ВИФ», «МК Нева», «АФС Партнер» и «Перспектива СПБ».

Заявление в антимонопольную службу подал петербургский центр международной антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл».

– По заявлению выявлены возможные признаки картельных соглашений, заключенных на торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в 2015-2018 годах, – сообщают в пресс-службе УФАС Санкт-Петербурга. – Речь идет о более чем двухстах контрактах на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Все двести госконтрактов заключили с минимальным снижением начальной цены, от половины до полутора процентов.

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