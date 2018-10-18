2018-10-18T16:29:28+03:00
Происшествия

«Водоканал» подтвердил сброс химии в канализацию на севере Петербурга

Горожане почувствовали запах карбида и пропана
Анна ПОСЛЯНОВА
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Ядовитый запах шел из колодцевЯдовитый запах шел из колодцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В «Водоканале» официально подтвердили, что вчера, 17 октября, в канализацию на севере Петербурга несанкционированно слили нечто с сильным запахом карбида и пропана.

– Специалисты отобрали пробы из системы транспортировки сточных вод, где обнаружен химический запах, а также пробы стоков, поступающих на Северную стацию аэрации, – сообщили в «Водоканале Санкт-Петербурга». – Пробы направлены для исследования в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. По результатам анализа проб и обследования систем транспортировки стоков мы продолжим работу по поиску и дальнейшему предотвращению несанкционированных сбросов в централизованную систему канализации.

Химикаты попали в канализацию вместе со сточными водами в Калининском и Приморском районах. При этом приборы в тоннельных коллекторах никаких превышений не зафиксировали.

– Несанкционированный сброс не оказал негативного влияния на работу очистных сооружений, – успокаивают в «Водоканале».

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