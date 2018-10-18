Суд освободил журналистов от штрафов по иску ректора Горного

СЕГОДНЯ 19:13 2018-10-18T19:13:43+03:00

Истец получит сумму в десять раз меньше той, что озвучил суд первой инстанции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Литвиненко оценил моральный вред в 75 миллионов рублей, но Фемида остановилась на одном

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Санкт-Петербургский городской суд освободил «Деловой Петербург» и его журналистов от штрафов в пользу ректора Горного университета Владимира Литвиненко. В результате ректор, оскорбленный расследованием о строительстве элитарного жилого комплекса на земле вуза, получит сумму в десять раз меньше той, что озвучил суд первой инстанции.

Кроме «Делового Петербурга» и трех журналистов, ответчиком выступил Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р». Изначально Литвиненко хотел судиться за «распространение порочащих сведений» и с сайтом «Оффшорам-нет.ру» и взыскать со всех 75 миллионов рублей, однако отыскать владельца панамского портала не удалось.

Василеостровский районный суд постановил удалить публикации и взыскать с «Делового Петербурга» сорок миллионов рублей, с Центр антикоррупционных исследований – пять, с журналистов – миллион в сумме. Но издание подало апелляцию.

– Городской суд решение изменил: с Центра антикоррупционных исследований взыскал миллион рублей, а в удовлетворении остальных требований отказал, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.