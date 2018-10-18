Беглов подписал два закона о работе с детьми

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-18T19:40:47+03:00

Теперь обеспечивать юных жителей детских домов одеждой и едой будут и после восемнадцати

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Сразу две новых законодательных инициативы одобрил врио губернатора Александр Беглов. Сегодня, 18 октября, градоначальник подписал изменения в закон Петербурга «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», которые расширяют полномочия комиссий, и в городской закон «Об отдельных вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

– Закон устанавливает гарантии обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем (нательное, постельное белье, постельные принадлежности. – Прим. ред.) за счет городского бюджета несовершеннолетних, которые находятся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, – сообщают в Смольном. – Изменение расширяет срок обеспечения до момента, пока уже совершеннолетний подопечный не покинет учреждение.

Власти считают, что новая мера позволит выпускникам детдомов, прежде чем устроиться на работу, нормально окончить школы, колледжи и другие образовательные учреждения.