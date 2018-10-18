Александр Беглов пригласил петербуржцев на субботник

СЕГОДНЯ 19:56 2018-10-18T19:56:24+03:00

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Раз в полгода в Петербурге проходит так называемый месячник благоустройства: весной и осенью горожане общими усилиями приводят любимый город в порядок – сажают цветы, убирают мусор, красят скамейки.

Осенний месячник стартовал 1 октября. Коммунальщики уже «субботничают» вовсю: до конца месяца обещают высадить пять тысяч саженцев деревьев и свыше пятидесяти тысяч кустарников, спасибо теплой осени.

А всех остальных горожан приглашают на общегородской субботник, который пройдет 20 октября. В Дне благоустройства могут поучаствовать все, от школьников и студентов до трудовых коллективов и ветеранов.

– В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и садах, на территориях предприятий, учреждений, учебных заведений, – обращается к горожанам врио губернатора Александр Беглов. – Во всех районах определены места, где каждый желающий может получить инвентарь. С каждым годом город на Неве становится все более красивым и благоустроенным, и в этом немалая заслуга его жителей. Приглашаю всех вас, уважаемые петербуржцы, поддержать добрую традицию!