После трагедии в Керчи в Петербурге проверят все школы, колледжи и вузы

СЕГОДНЯ 20:24 2018-10-18T20:24:48+03:00

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Трагедия в Керченском политехническом колледже, где погиб 21 человек, включая студента Владислава Рослякова, который открыл стрельбу и устроил взрыв, заставила в очередной раз обратить внимание на безопасность в учебных заведениях. Прокуратура Петербурга по поручению Генпрокуратуры начала проверку школ, училищ и вузов. Предмет проверки – безопасность.

– Проверки будут проведены во всех образовательных организациях города, – сообщают в Прокуратуре Петербурга. – В ходе них внимание обратят на обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения и экстренного оповещения и на другие параметры.

По итогам проверки университетам, колледжам и гимназиям выставят «оценки» за соблюдение закона. За нарушения образовательные учреждения могут получить предписания и штрафы.

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