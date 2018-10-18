СКА сыграет против ЦСКА на стадионе на Крестовском
Хоккеисты СКА намерены выйти на лед не в привычном «Ледовом дворце», а на… футбольной арене «Санкт-Петербург». Каток стадиона на Крестовском может принять матч армейцев и московского ЦСКА.
– СКА рассматривает вариант сыграть с ЦСКА 22 декабря на футбольной арене «Санкт-Петербург», – цитируют вице-президента петербургских армейцев Романа Ротенберга «Невские новости». – На данный момент ведутся переговоры с руководством «Зенита».
Ту же мысль ранее высказывал зампред совета директоров СКА Александр Медведев. Перед стартом нового сезона КХЛ он сообщил: руководство клуба надеется, что хоккей на футбольном стадионе привлечет много болельщиков. Инициаторы рассчитывают на рекорд посещаемости.
Сейчас петербургский клуб находится на втором месте в Западной конференции КХЛ, а вот столичные армейцы возглавляют турнирную таблицу.