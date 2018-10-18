2018-10-18T21:09:39+03:00
Спорт

СКА сыграет против ЦСКА на стадионе на Крестовском

Хоккейный матч на футбольном поле планируется 22 декабря
Анна ПОСЛЯНОВА
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Руководство клуба надеется, что хоккей на футбольном стадионе привлечет много болельщиковРуководство клуба надеется, что хоккей на футбольном стадионе привлечет много болельщиковФото: Александр ГЛУЗ
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Хоккеисты СКА намерены выйти на лед не в привычном «Ледовом дворце», а на… футбольной арене «Санкт-Петербург». Каток стадиона на Крестовском может принять матч армейцев и московского ЦСКА.

– СКА рассматривает вариант сыграть с ЦСКА 22 декабря на футбольной арене «Санкт-Петербург», – цитируют вице-президента петербургских армейцев Романа Ротенберга «Невские новости». – На данный момент ведутся переговоры с руководством «Зенита».

Ту же мысль ранее высказывал зампред совета директоров СКА Александр Медведев. Перед стартом нового сезона КХЛ он сообщил: руководство клуба надеется, что хоккей на футбольном стадионе привлечет много болельщиков. Инициаторы рассчитывают на рекорд посещаемости.

Сейчас петербургский клуб находится на втором месте в Западной конференции КХЛ, а вот столичные армейцы возглавляют турнирную таблицу.

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