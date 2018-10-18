В аэропорту Пулково поймали убийцу из Всеволожска

СЕГОДНЯ 21:26 2018-10-18T21:26:05+03:00

Мужчина год скрывался от закона за границей

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Среди пассажиров аэропорта Пулково обнаружили предполагаемого убийцу, который находится в федеральном розыске. 31-летнего петербуржца обвиняют в убийстве человека под Всеволожском. Преступник скрывался от правоохранителей с июня 2017 года.

Беглец попал в руки транспортной полиции в Центральном пассажирском терминале воздушной гавани Петербурга. Как выяснилось, мужчина скрывался от закона за границей: его встретили с приземлившегося самолета, прибывшего из Германии.

– Гражданина выявили по прилету из Франкфурта, – сообщают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. – Мужчину передали инициатору розыска через 25 минут после того, как его задержали.

Теперь путешественнику грозит солидный срок. Российский закон обещает за убийство человека от шести лет тюрьмы вплоть до пожизненного заключения.