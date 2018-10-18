Руферы «прокатились» на колеснице Арки Главного штаба

СЕГОДНЯ 21:52 2018-10-18T21:54:01+03:00

Молодые люди позировали для квадрокоптера под крики охраны и полиции

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Триумфальная колесница Арки Главного штаба стала трофеем петербургских руферов. Она покорилась команде из двух экстремалов – молодого человека и девушки – со второго раза.

Руферы попали на крышу Главного штаба по газовой трубе. Но в первый раз на пути к колеснице они встретили охранника – служащего Западного военного округа, который занимает часть Главного штаба. Военный, не моргнув глазом, тоже влез на крышу по трубе и бросился вслед за юными хулиганами.

– Затем, применяя насилие и выражаясь нецензурной бранью, военнослужащий в звании ефрейтора попытался уже на земле задержать парня, – пишут руферы в соцсетях. – Но, несмотря на все его попытки и даже помощь сотрудника полиции, участкового, руферам удалось скрыться.

Верхолазы оспаривают протоколы в суде. Фото: Скриншот с видео

А вскоре парочка вернулась. На сей раз экстремалы добрались до колесницы и даже оседлали коней. Руферы позировали квадрокоптеру под крики множества охранников и полицейских. Спустились сами. Их отправили в полицию, составили административку.

Но протоколы сейчас оспаривают в суде: дело в том, что наказания за «руферство» не существует. Потому, если ходоки по крышам ничего не сломали и не сопротивлялись полиции, привлечь их фактически невозможно.