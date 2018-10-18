2018-10-18T22:20:48+03:00
Звезды

Наталья Бантеева выставила на аукцион «синюю руку»

Награду «Битвы экстрасенсов» получит тот, кто больше денег переведет в собачий приют
Анна ПОСЛЯНОВА
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Аукцион продлится до конца месяца. Фото: «Инстаграм» Натальи БантеевойАукцион продлится до конца месяца. Фото: «Инстаграм» Натальи Бантеевой
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Победительница девятого сезона «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева готова расстаться с наградой. Вчера, 17 октября, работница мистического нивы объявила в своем «Инстаграме», что выставляет на аукцион кубок программы, так называемую «синюю руку».

– Условия аукциона просты: кто больше всех переведет денег на приют, тот и получит трофей, – написала Наталья Бантеева. – Время – до 31 октября.

Лот вблизи. Фото: «Инстаграм» Натальи Бантеевой

Лот вблизи. Фото: «Инстаграм» Натальи Бантеевой

Приют, которому решила помочь колдунья, находится в Калуге и работает с 2012 года. В нем живет более пятисот собак: «не различают по полу, возрасту, породности, берут всех».

– Вся отчетность по сбору ведется на странице приюта в «ВКонтакте», – добавляет Бантеева.

Сейчас приют собирает деньги на строительство: изначально он помогал только материально и с передержкой.

– Она («синяя рука». – Прим. ред.) стоит, – объясняет Бантеева. – А они (собаки. – Прим. ред.) жрать хотят.

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