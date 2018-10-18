2018-10-18T22:39:45+03:00
Общество

"Дама сдавала в багаж": При погрузке в самолет Самара - Санкт-Петербург сбежала маленькая собачонка

Ее нашли и посадили в другой самолет только спустя сутки
Елена МОЛОДКИНА
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Собачку сдавали в багажное отделение. Фото: СоцсетиСобачку сдавали в багажное отделение. Фото: Соцсети
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Обычный вечер 15 октября. Обычный рейс из Самары в Санкт-Петербург. Но при погрузке маленькой собачки в клетку, дверца вдруг открылась, и собачка помчалась, куда глаза глядят - лишь бы подальше от заточения.

Что делать? Руководство к действию от Маршака по замене собаки ("однако, за время пути собака могла подрасти") сейчас совсем не кстати. Решено было отправить на поиски четвероногого саму владелицу.

Женщину сняли с рейса и разрешили свободно перемещаться по территории аэропорта, лишь бы собака нашлась. Но спустя несколько минут хозяйка вернулась ни с чем. Самолет улетел, а собачка осталась.

Социальные сети Самары наводнились постами о пропавшей собачке. Женщина рассказала, что подобрали животное с улицы в холода, что к собаке привязаласьее дочь, и теперь просит помочь в поисках.

- Предположительно, наша собака находится на территории аэропорта, но может и покинуть ее. Собака очень напугана, а ее маленькая хозяйка в тяжелом эмоциональном состоянии, - писала всоцсетях Ольга Боякина.

И спустя примерно сутки собаку нашли. Об этом Ольге сообщили сотрудники аэропорта.

- На территории от голода к людям пришла. Ждет отправки. А мы ее, - писала хозяйка.

И вечером 16 октября четвероногий друг воссоединился со своей семьей.

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