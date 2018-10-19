СКА в Петербурге обыграл московское «Динамо»

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-19T08:00:40+03:00

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Вчера, 18 октября, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся матч регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный СКА и московское «Динамо». Сильнее в итоге оказались армейцы с Невы – 3:2.

- Довольно сложное начало для нас, с первого броска мы пропустили, потом выровняли игру. Зато для зрителей интересно, когда много удалений, движения и силовой борьбы,- приводит слова с послематчевой пресс-конференции главного тренера СКА Ильи Воробьева пресс-служба команды.

После вчерашней победы, СКА вернулся на первую строчку в западной конференции КХЛ, которую он делит с ЦСКА. Оба клуба имеют по 30 набранных очков, но у петербуржцев на одну игру меньше. Впрочем, следующий матч армейские команды проведут между собой. Там и выяснится кто сильнее.

- Готовимся к следующей игре с очень серьезным и принципиальным соперником – ЦСКА, заявил журналистам Воробьев.

Стоит сказать, что 18 октября все игры КХЛ начались с минуты молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей в Керчи, где один из учеников колледжа убил больше 20 человек.