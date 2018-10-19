2018-10-19T08:49:34+03:00
Происшествия

Росприроднадзор проверил реки Лубья и Славянка после сообщений об их загрязнении

В первом случае нарушений не нашли, а во втором оказалось, что рыба погибла из-за разлива нефти
Петр КИБЕР
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В реке Славянка из-за разлива нефтепродуктов погибла рыба. Фото: РосприроднадзорВ реке Славянка из-за разлива нефтепродуктов погибла рыба. Фото: Росприроднадзор
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Специалисты регионального управления Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу вчера, 18 октября, ездили по Петербургу и Ленобласти. На внеочередные проверки их подтолкнули обращения экологов, которые сообщали о загрязнении двух рек – Славянки и Лубьей.

- Сотрудники «Водоканала» по поручению Росприроднадзора обследовали реку Лубья, после поступления информации от очевидцев об изменении цветности воды в реке, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам проверки, никаких загрязнений в водоеме найдено не было.

Но в Славянке, в которой, по словам очевидцев, плавала нефть и мертвая рыба, маслянистые пятна на поверхности воды действительно обнаружились.

- От воды исходит сладковатый химический запах. Сотрудниками «Водоканала» взяты пробы на выпуске «ОбщМет», через который осуществляется отведение сточных вод нескольких юридических лиц, - сообщают в Росприроднадзоре.

На месте впадения Славянки в Неву специалистами были установлены боновые заграждения. Причины экологической аварии выясняются.

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