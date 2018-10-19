2018-10-19T09:17:57+03:00
Спорт

Артем Дзюба поздравил сборную России с серебром юношеских олимпийских игр

Наши футболисты уступили только бразильцам
Петр КИБЕР
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Артем Дзюба поздравил сборную России с серебром юношеских олимпийских игр.Артем Дзюба поздравил сборную России с серебром юношеских олимпийских игр.Фото: Алиса ТИТКО
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Капитан сборной России и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил молодых футболистов, завоевавших серебряные медали юношеской Олимпиады.

Спасибо парни, вы красавцы. Гордимся вами! – написал форвард в своем «Инстаграме».

На фото, опубликованном в соцсети, игроки юношеской сборной России по мини-футболу, после церемонии награждения все как один «отдали честь», показав фирменный жест Артема Дзюбы.

То касается игры, то в финальном матче Олимпиады россияне уступили будущим чемпионам – сборной Бразилии со счетом 1:4. Но это в любом случае очень хороший результат для молодых футболистов.

Сами юношеские Олимпийские игры прошли в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Российская сборная уверенно выиграла общий медальный зачет, завоевав 29 золотых, команды 18 серебряных и 12 бронзовых наград.

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Дзюба поздравил юношескую сборную России с серебром Олимпиады
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