Артем Дзюба поздравил сборную России с серебром юношеских олимпийских игр

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-19T09:17:57+03:00

Наши футболисты уступили только бразильцам

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Капитан сборной России и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил молодых футболистов, завоевавших серебряные медали юношеской Олимпиады.

Спасибо парни, вы красавцы. Гордимся вами! – написал форвард в своем «Инстаграме».

На фото, опубликованном в соцсети, игроки юношеской сборной России по мини-футболу, после церемонии награждения все как один «отдали честь», показав фирменный жест Артема Дзюбы.

То касается игры, то в финальном матче Олимпиады россияне уступили будущим чемпионам – сборной Бразилии со счетом 1:4. Но это в любом случае очень хороший результат для молодых футболистов.

Сами юношеские Олимпийские игры прошли в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Российская сборная уверенно выиграла общий медальный зачет, завоевав 29 золотых, команды 18 серебряных и 12 бронзовых наград.