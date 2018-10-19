В больницу с отравлением ртутью попала еще одна ученица 339-й школы Петербурга

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-19T10:04:44+03:00

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Список детей, отравившихся парами ртути, продолжает расти. Вчера, 18 октября, в детскую больницу имени Филатова привезли ученицу четвертого класса школы номер 339 Невского района Санкт-Петербурга.

- Медики диагностировали у девочки острое отравление парами ртути, общее состояние школьницы оценивается как удовлетворительное, - пишут «Невские новости».

Напомним, что история с найденной школьником ртутью, началась 28 сентября. Тогда ученик шестого класса нашел во дворе пластиковую бутылку с 2,5 килограммами опасного металла. Мальчику понравилось, как металлические шарики перекатываются в руках, поэтому он принес находку на школьную спортплощадку, где дал поиграть со ртутью друзьям.

Уже дома опасное вещество обнаружили родители школьника, которые вызвали специалистов. Самого ребенка госпитализировали. А в начале октября в больницу попали еще шестеро учеников 339-й школы. На территории учебного заведения эксперты нашли 30-кратное превышение паров ртути. Опасный трамплин для скейтборда, на поверхности которого и была, судя по всему, разлита ртуть, демонтировали и увезли, а территорию спортплощадки обработали.