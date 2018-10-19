Из-за ДТП с четырьмя машинами, на Народной улице встали трамваи

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-19T10:42:24+03:00

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Туман, из-за которого асфальт был покрыт мокрой пленкой, мог стать причиной для массовой аварии в Невском районе Петербурга. Попавшие в ДТП четыре автомобиля перегородили дорогу трамваям на Народной улице. На месте инцидента моментально собралась пробка.

- Машины устроили «паровоз» на Народной улице у дома 16, движение в сторону Володарского моста встало, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью, несмотря на массовость аварии, никто из людей в инциденте не пострадал. Поврежденным оказалось только автомобильное железо. Однако из-за ДТП на дороге возник затор. И в обычном, безаварийном режиме, это достаточно загруженная магистраль, поэтому столкновение грозило создать транспортный коллапс на въезд в центр Пе5тербурга, однако ГИБДД сработала быстро и «разрулила» пробку.

Сейчас движение на Народной улице нормализовалось.